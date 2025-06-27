Движение ограничили в центре Москвы

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Новости

27 июня, 10:45

Город

"Мой район. Новости": семьи начали переезжать в новый дом по реновации в Лианозове

"Мой район. Новости": семьи начали переезжать в новый дом по реновации в Лианозове

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Свыше 18 тыс москвичей получили новое жилье по программе реновации в 2025 году

Движение в центре Москвы ограничат в связи с проведением бала выпускников

Семьи начали переезжать в новый дом по реновации в Лианозове. На объекте создано все необходимое для социальной инфраструктуры, дом адаптирован под нужды маломобильных граждан. Кроме того, на территории обустроили детские и спортивные площадки.

Новое жилье по программе реновации в этом году получили больше 18 тысяч москвичей. С 2025-го все комплексы возводят с помощью префаб-технологий, что позволяет сократить сроки строительства на 30-50%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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