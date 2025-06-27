27 июня, 10:45Город
"Мой район. Новости": семьи начали переезжать в новый дом по реновации в Лианозове
Семьи начали переезжать в новый дом по реновации в Лианозове. На объекте создано все необходимое для социальной инфраструктуры, дом адаптирован под нужды маломобильных граждан. Кроме того, на территории обустроили детские и спортивные площадки.
Новое жилье по программе реновации в этом году получили больше 18 тысяч москвичей. С 2025-го все комплексы возводят с помощью префаб-технологий, что позволяет сократить сроки строительства на 30-50%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.