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27 июня, 06:20

Город

"Мой район. Новости": центр быстрой хирургии открылся в детской Морозовской больнице

"Мой район. Новости": центр быстрой хирургии открылся в детской Морозовской больнице

В Москве модернизируют 15 корпусов больниц

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В обновленном корпусе детской Морозовской больницы в столице открылся центр быстрой хирургии. Теперь пациенты будут проводить в клинике от 2 до 8 часов. Посетители нового центра получат весь объем помощи: от первоначальной диагностики до послеоперационного наблюдения. При этом стационар позволяет проводить до 40 операций в день.

Детская медицина стала одним из приоритетов московского здравоохранения. В конце мая на базе детских городских клинических больниц открылись шесть специализированных центров для лечения юных пациентов. Город планирует провести модернизацию еще 15 корпусов детских и взрослых больниц. Обновленные здания будут соответствовать современным стандартам московской медицины.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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