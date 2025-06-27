"Мой район. Новости": центр быстрой хирургии открылся в детской Морозовской больнице

В обновленном корпусе детской Морозовской больницы в столице открылся центр быстрой хирургии. Теперь пациенты будут проводить в клинике от 2 до 8 часов. Посетители нового центра получат весь объем помощи: от первоначальной диагностики до послеоперационного наблюдения. При этом стационар позволяет проводить до 40 операций в день.

Детская медицина стала одним из приоритетов московского здравоохранения. В конце мая на базе детских городских клинических больниц открылись шесть специализированных центров для лечения юных пациентов. Город планирует провести модернизацию еще 15 корпусов детских и взрослых больниц. Обновленные здания будут соответствовать современным стандартам московской медицины.

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