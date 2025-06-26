"Мой район. Новости": в Морозовской детской больнице появился центр быстрой хирургии

В Морозовской детской больнице открылся центр быстрой хирургии. Здесь врачи могут провести диагностику, сделать операцию и выписать пациента всего за один день – это занимает от двух до восьми часов в стационаре, что снижает стресс и для ребенка, и для родителей.

В новом корпусе все продумано: прием, операция и наблюдение проходят в одном здании. Центр способен выполнять до 40 операций в день.

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