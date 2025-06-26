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Новости

26 июня, 10:45

Город

"Мой район. Новости": в Богородском открылся обновленный филиал Моссовета

"Мой район. Новости": в Богородском открылся обновленный филиал Моссовета

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В районе Богородское после ремонта начал работу филиал Моссовета. Здесь проходят бесплатные занятия ансамбля народного и сценического танца "Жар-Птица" для детей и взрослых.

Проводить время в филиале теперь могут и участники проекта "Московское долголетие". Для людей старшего поколения проводят растяжки, уроки пилатеса и другие активные программы. Занятия для москвичей бесплатны.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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