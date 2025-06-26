26 июня, 10:45Город
"Мой район. Новости": в Богородском открылся обновленный филиал Моссовета
В районе Богородское после ремонта начал работу филиал Моссовета. Здесь проходят бесплатные занятия ансамбля народного и сценического танца "Жар-Птица" для детей и взрослых.
Проводить время в филиале теперь могут и участники проекта "Московское долголетие". Для людей старшего поколения проводят растяжки, уроки пилатеса и другие активные программы. Занятия для москвичей бесплатны.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".