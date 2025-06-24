"Мой район. Новости": Ярославский вокзал интегрируют в единый транспортный каркас столицы

Ярославский вокзал ждут большие перемены. Здание интегрируют в единый транспортный каркас столицы. Будет создано дополнительное пространство для пассажиров, а зона ожидания увеличится вдвое. Специалисты обустроят новые выходы и входы на станции метро, обновят инженерное оборудование, отремонтируют кровлю и фасад и отреставрируют историческую часть здания.

Ярославский вокзал – лидер по объемам пригородного движения в России. Более того, отсюда можно отправиться в Пхеньян. Здание входит в состав транспортного хаба "Площадь трех вокзалов", которым ежедневно пользуются около 350 тысяч пассажиров.

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