"Мой район. Новости": обновленные электробусы начали курсировать по маршрутам № 384 и 384к

Электробусы нового поколения поехали по улицам столицы. Они курсируют по маршрутам № 384 и 384к от Савеловского вокзала. Благодаря нескольким нововведениям машины стали еще более комфортными для пассажиров.

Площадка для колясок и велосипедов в новых моделях стала шире, также появилось место для ручной клади. Усовершенствовали и систему кондиционирования. Теперь прохладный воздух равномерно распределяется по салону, чтобы всем пассажирам было комфортно.

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