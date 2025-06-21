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21 июня, 18:30

Транспорт

"Мой район. Новости": обновленные электробусы начали курсировать по маршрутам № 384 и 384к

"Мой район. Новости": обновленные электробусы начали курсировать по маршрутам № 384 и 384к

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Электробусы нового поколения поехали по улицам столицы. Они курсируют по маршрутам № 384 и 384к от Савеловского вокзала. Благодаря нескольким нововведениям машины стали еще более комфортными для пассажиров.

Площадка для колясок и велосипедов в новых моделях стала шире, также появилось место для ручной клади. Усовершенствовали и систему кондиционирования. Теперь прохладный воздух равномерно распределяется по салону, чтобы всем пассажирам было комфортно.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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