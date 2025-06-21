21 июня, 00:55Общество
"Мой район. Новости": врачи рассказали, для кого может быть опасна клубника
Клубника может быть смертельно опасной для людей с аллергией на пыльцу березы. Диетолог Маргарита Королева рассказала, что белковые компоненты пыльцы березы оказывают воздействие на иммунную систему организма.
В результате возникает патологический ответ иммунитета, который сопровождается зудом глаз, отеком слизистых, покраснением кожи, высыпанием и даже удушьем. Врач аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк добавила, что чувствительные к пыльце березы люди, вероятно, будут достаточно чувствительны ко всем косточковым фруктам.
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