Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 00:55

Общество

"Мой район. Новости": врачи рассказали, для кого может быть опасна клубника

"Мой район. Новости": врачи рассказали, для кого может быть опасна клубника

Дождливая и прохладная погода ожилается в Москве 21 июня

Синоптики предупредили о дождях с грозами в столичном регионе до конца дня 20 июня

Москва 24 вручила призы победителю недели в рубрике "Что вообще происходит"

Вторая смена стартовала в молодежном творческом лагере на базе кинопарка "Москино"

Воздух в Москве прогреется до 17 градусов 21 июня

Синоптики спрогнозировали сильный дождь и грозу до конца 20 июня в Москве

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить мукбанг-блогинг

"Атмосфера": 12 градусов ожидается в Москве вечером 20 июня

В Москве выбрали победителей международного конкурса EGGER Design Awards

Клубника может быть смертельно опасной для людей с аллергией на пыльцу березы. Диетолог Маргарита Королева рассказала, что белковые компоненты пыльцы березы оказывают воздействие на иммунную систему организма.

В результате возникает патологический ответ иммунитета, который сопровождается зудом глаз, отеком слизистых, покраснением кожи, высыпанием и даже удушьем. Врач аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк добавила, что чувствительные к пыльце березы люди, вероятно, будут достаточно чувствительны ко всем косточковым фруктам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
обществоедавидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика