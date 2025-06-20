"Мой район. Новости": с улицы Мосфильмовской появится выезд на Южную рокаду

С улицы Мосфильмовской появится выезд на Южную рокаду. Кроме того, у москвичей появятся новые маршруты для передвижения на общественном транспорте.

Жителям будет проще добираться до жилых кварталов, станций метро и МЦД. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".