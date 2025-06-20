20 июня, 06:30Транспорт
"Мой район. Новости": с улицы Мосфильмовской появится выезд на Южную рокаду
С улицы Мосфильмовской появится выезд на Южную рокаду. Кроме того, у москвичей появятся новые маршруты для передвижения на общественном транспорте.
Жителям будет проще добираться до жилых кварталов, станций метро и МЦД. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
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