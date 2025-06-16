"Мой район. Новости ": в Москве начались противоаварийные работы в усадьбе Виноградово

В одной из старейших усадеб Москвы, Виноградово, стартовали противоаварийные работы. Специалисты восстановят дома Банзы и Германа, а также благоустроят приусадебную территорию. Комплекс пострадал от времени и утратил часть конструкций, но в ближайшее время его облик начнет возвращаться.

Рядом появится "Лесной променад" длиной 7 километров, а на самой территории – амфитеатр, площадки для спорта и пикников. Полноценную реставрацию архитектурного ансамбля начнут в конце года.

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