"Мой район. Новости": москвичам напомнили о возможности передать артефакты в Главархив

Письма, фотографии и видеопленки – эти и другие семейные реликвии москвичи могут передать в Главархив в рамках проекта "Москва – с заботой об истории". Специалисты не только бережно сохранят артефакты, но и при необходимости проведут их реставрацию.

Документы и предметы принимают на вечное хранение в центрах госуслуг. За 6 лет с момента старта акции москвичи передали уже более 20 тысяч реликвий. Некоторые из них получили статус особо ценных.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".