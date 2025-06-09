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09 июня, 23:55

Общество

"Мой район. Новости": москвичам напомнили о возможности передать артефакты в Главархив

"Мой район. Новости": москвичам напомнили о возможности передать артефакты в Главархив

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Письма, фотографии и видеопленки – эти и другие семейные реликвии москвичи могут передать в Главархив в рамках проекта "Москва – с заботой об истории". Специалисты не только бережно сохранят артефакты, но и при необходимости проведут их реставрацию.

Документы и предметы принимают на вечное хранение в центрах госуслуг. За 6 лет с момента старта акции москвичи передали уже более 20 тысяч реликвий. Некоторые из них получили статус особо ценных.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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