01 июня, 13:00Общество
"Мой район. Новости": в Южном Тушине прошел мастер-класс по созданию маскировочных сетей
Волонтеры района Южное Тушино освоили плетение маскировочных сетей. Мастер-класс прошел в одном из "Добрых мест" столицы. Изделия изготавливаются вручную – у них нет четкого рисунка, что делает их менее заметными для дронов.
Их используются для укрытия техники и позиций участников специальной военной операции. Присоединиться к созданию сетей может каждый. Такие мастер-классы проводят в разных районах Москвы.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".