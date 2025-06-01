"Мой район. Новости": в Южном Тушине прошел мастер-класс по созданию маскировочных сетей

Волонтеры района Южное Тушино освоили плетение маскировочных сетей. Мастер-класс прошел в одном из "Добрых мест" столицы. Изделия изготавливаются вручную – у них нет четкого рисунка, что делает их менее заметными для дронов.

Их используются для укрытия техники и позиций участников специальной военной операции. Присоединиться к созданию сетей может каждый. Такие мастер-классы проводят в разных районах Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".