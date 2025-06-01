Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 13:00

Общество

"Мой район. Новости": в Южном Тушине прошел мастер-класс по созданию маскировочных сетей

"Мой район. Новости": в Южном Тушине прошел мастер-класс по созданию маскировочных сетей

Зумеры стали причиной появления нового понятия в кадровой работе

Еда из нулевых и упаковки от фастфуда выставлены на продажу за миллионы рублей

В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Россиянам рассказали, как Аллан Чумак стал символом эпохи и породил индустрию внушения

Все детские лагеря Подмосковья прошли проверки Роспотребнадзора перед летним сезоном

Нейрофитнес стал новой программой в центрах "Московского долголетия"

Крупный пожар начался на заводе резиновой обуви в подмосковном Красногорске

В Москве открыли инсталляцию "Путь визионера"

В Москве стартовал фестиваль "Движения первых"

Волонтеры района Южное Тушино освоили плетение маскировочных сетей. Мастер-класс прошел в одном из "Добрых мест" столицы. Изделия изготавливаются вручную – у них нет четкого рисунка, что делает их менее заметными для дронов.

Их используются для укрытия техники и позиций участников специальной военной операции. Присоединиться к созданию сетей может каждый. Такие мастер-классы проводят в разных районах Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
обществогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика