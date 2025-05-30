30 мая, 06:30Город
"Мой район. Новости": на набережной Якиманки построят новый пешеходный мост
В районе Якиманки появится новая достопримечательность – пешеходный мост под Малым Каменным мостом. Он свяжет стрелку острова Балчуг с Репинским сквером и сделает прогулочный маршрут по набережным еще удобнее.
Новый мост будет длиной около 170 метров. По вечерам его конструкцию подсветят. Для маломобильных граждан предусмотрены спуски с уклоном. С завершением строительства остров Балчуг станет цельной пешеходной территорией с выходом к Водоотводному каналу и "ГЭС-2".
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".