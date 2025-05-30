"Мой район. Новости": на набережной Якиманки построят новый пешеходный мост

В районе Якиманки появится новая достопримечательность – пешеходный мост под Малым Каменным мостом. Он свяжет стрелку острова Балчуг с Репинским сквером и сделает прогулочный маршрут по набережным еще удобнее.

Новый мост будет длиной около 170 метров. По вечерам его конструкцию подсветят. Для маломобильных граждан предусмотрены спуски с уклоном. С завершением строительства остров Балчуг станет цельной пешеходной территорией с выходом к Водоотводному каналу и "ГЭС-2".

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