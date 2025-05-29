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Общество

"Мой район. Новости": в Краснопахорском районе появилась новая свадебная площадка

"Мой район. Новости": в Краснопахорском районе появилась новая свадебная площадка

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В Краснопахорском районе открылась новая площадка для свадебных церемоний. Молодожены могут пожениться в декорациях "Театра Гонзаги" – копии архитектурного памятника XIX века.

Локация стала частью проекта "Новые адреса счастья", в рамках которого в Москве уже доступно более 30 уникальных площадок – от усадеб до небоскребов. В этом году к ним добавились креативное пространство "Яуза" и усадьба Третьякова.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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