"Мой район. Новости": в Краснопахорском районе появилась новая свадебная площадка

В Краснопахорском районе открылась новая площадка для свадебных церемоний. Молодожены могут пожениться в декорациях "Театра Гонзаги" – копии архитектурного памятника XIX века.

Локация стала частью проекта "Новые адреса счастья", в рамках которого в Москве уже доступно более 30 уникальных площадок – от усадеб до небоскребов. В этом году к ним добавились креативное пространство "Яуза" и усадьба Третьякова.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".