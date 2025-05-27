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27 мая, 23:45

Общество

"Мой район. Новости": Москву накрыли тополиные "метели"

"Мой район. Новости": Москву накрыли тополиные "метели"

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Тополиные "метели" накрыли Москву. Из-за жаркой погоды в этом году цветение тополей началось почти на месяц раньше. Например, в Марьине образовались уже целые сугробы. Жителям столицы напоминают, что тополиный пух пожароопасный и поджигать его запрещено.

У многих москвичей тополиный пух вызывает дискомфорт, а некоторые и вовсе считают его причиной аллергии. На самом деле это не так, однако пух может переносить на себе пыльцу других растений-аллергенов.

Как отмечают эксперты, пух совсем скоро перестанет осыпаться. Обычно этот процесс длится не дольше двух недель. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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