"Мой район. Новости": Москву накрыли тополиные "метели"

Тополиные "метели" накрыли Москву. Из-за жаркой погоды в этом году цветение тополей началось почти на месяц раньше. Например, в Марьине образовались уже целые сугробы. Жителям столицы напоминают, что тополиный пух пожароопасный и поджигать его запрещено.

У многих москвичей тополиный пух вызывает дискомфорт, а некоторые и вовсе считают его причиной аллергии. На самом деле это не так, однако пух может переносить на себе пыльцу других растений-аллергенов.

Как отмечают эксперты, пух совсем скоро перестанет осыпаться. Обычно этот процесс длится не дольше двух недель. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".