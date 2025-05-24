24 мая, 00:10Город
"Мой район. Новости": клубнику начали продавать в Дорогомилове
В столичном районе Дорогомилово на прилавках появилась клубника из Краснодарского края, Астрахани и Крыма. Москвичи уже оценили вкус первого урожая, а ярмарки работают по всему городу.
Из-за майских заморозков цены пока держатся выше обычного, но эксперты обещают снижение ближе к июню, когда подключатся центральные регионы.
Купить клубнику можно в фирменных павильонах с символикой "Ягодные сезоны". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".