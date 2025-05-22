"Мой район. Новости": трамвайную линию построят в районе Рижского вокзала

Трамвайную линию построят в районе Рижского вокзала. В связи с этим закрыт выход № 2 со станции метро "Рижская". Его можно обойти через подземный переход.

Новый участок проходит от улицы Гиляровского между Трифоновской улицей и Рижской площадью. Кроме того, трамвайную линию строят на проспекте Академика Сахарова – от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара.

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