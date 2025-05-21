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Новости

21 мая, 00:30

Город

"Мой район. Новости": научный центр "Гормедтехника" открылся в Даниловском районе

"Мой район. Новости": научный центр "Гормедтехника" открылся в Даниловском районе

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В Даниловском районе Москвы после комплексной реконструкции открылся научно-практический центр "Гормедтехника". Это уникальное место, где решают множество разнообразных задач.

Среди них – контроль поставок продуктов на молочные кухни, обслуживание, ремонт и настройка самого сложного оборудования. В том числе рентгеновских аппаратов, компьютерных томографов, аппаратов МРТ и УЗИ.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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