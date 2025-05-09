"Мой район. Новости": в Москве почтили память девушки-снайпера Алии Молдагуловой

Возложение цветов к мемориалу Алии Молдагуловой на территории школы № 1512 – давняя традиция ее учеников. Уже полвека там хранят память о Герое Советского Союза, девушке-снайпере, имя которой носит улица, где расположено учебное заведение.

Молдагулова попала на фронт в 18 лет. Всего за несколько месяцев службы ей удалось уничтожить 78 фашистских захватчиков, но 14 января 1944-го девушка вступила в бой под Псковом и погибла.

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