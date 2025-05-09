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09 мая, 08:40

Транспорт

"Мой район. Новости": москвичей предупредили о закрытии некоторых станций метро 9 мая

"Мой район. Новости": москвичей предупредили о закрытии некоторых станций метро 9 мая

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В День Победы некоторые станции метро в центре будут временно закрыты на вход и выход пассажиров, а также будут скорректированы маршруты наземного транспорта. Кроме того, местами нельзя будет припарковать автомобиль.

Оставить машину бесплатно можно будет на любой городской парковке с 8 по 10 мая включительно, за исключением парковок со шлагбаумом. С 11 мая в зонах за 380–600 рублей в час и там, где действует динамический тариф, за стоянку придется заплатить.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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