Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 23:55

Общество

"Мой район. Новости": режим работы государственных учреждений изменится в праздники

"Мой район. Новости": режим работы государственных учреждений изменится в праздники

"Московский патруль": правоохранители провели рейд в парке "Борисовские пруды"

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии присоединились к памятным акциям в честь 9 мая

"Московский патруль": глава ГСУ СК России по Москве Стрижов возложил цветы к Вечному огню

Новости Москвы: горожанам представили сервис для проверки графика отключения горячей воды

Акция "Цветы Победы" состоялась в Москве

Кратковременные дожди могут пройти в Москве вечером 7 мая

В Москве почтили память работников столичного метрополитена военных лет

"Миллион вопросов": как решать семейные споры по закону

"Атмосфера": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 8 мая

Режим работы государственных и социальных учреждений в Москве изменится в праздники.

В 2025 году празднование 80-летия Победы приходится на период с 8 по 11 мая. В эти дни взрослые поликлиники будут работать по особенному графику. 8, 9 и 11 мая с 09:00 до 16:00, 10 мая с 09:00 до 18:00. Помощь на дому и кабинеты ОРВИ будут работать по такому же графику.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика