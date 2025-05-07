"Мой район. Новости": режим работы государственных учреждений изменится в праздники

Режим работы государственных и социальных учреждений в Москве изменится в праздники.

В 2025 году празднование 80-летия Победы приходится на период с 8 по 11 мая. В эти дни взрослые поликлиники будут работать по особенному графику. 8, 9 и 11 мая с 09:00 до 16:00, 10 мая с 09:00 до 18:00. Помощь на дому и кабинеты ОРВИ будут работать по такому же графику.

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