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29 апреля, 00:40

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"Мой район. Новости": новые машины скорой помощи поступили на подстанцию № 3

"Мой район. Новости": новые машины скорой помощи поступили на подстанцию № 3

Бригады московской скорой помощи получат 80 новых инновационных автомобилей

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Столичная станция скорой и неотложной медицинской помощи получила инновационные автомобили. Новые машины поступили на подстанцию № 3 в Даниловском районе. Они оснащены современным оборудованием для спасения жизни и позволяют передавать данные о состоянии пациента в стационар еще в пути.

Как отметил главный врач станции Николай Плавунов, сегодня московская скорая помощь стала полностью цифровой. Первые 80 машин нового поколения выйдут на линию уже в начале мая.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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