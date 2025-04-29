"Мой район. Новости": новые машины скорой помощи поступили на подстанцию № 3

Столичная станция скорой и неотложной медицинской помощи получила инновационные автомобили. Новые машины поступили на подстанцию № 3 в Даниловском районе. Они оснащены современным оборудованием для спасения жизни и позволяют передавать данные о состоянии пациента в стационар еще в пути.

Как отметил главный врач станции Николай Плавунов, сегодня московская скорая помощь стала полностью цифровой. Первые 80 машин нового поколения выйдут на линию уже в начале мая.

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