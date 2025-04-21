"Мой район. Новости": сезонная ярмарка выходного дня открылась в Хамовниках

Качественные фермерские товары стали еще доступнее для жителей Хамовников. Там открылась сезонная ярмарка выходного дня. Всего в разных частях города начали работать более 50 таких точек. Для удобства они расположены вблизи жилых районов, недалеко от станций метро и остановок транспорта.

На прилавках можно найти свежие продукты от производителей из разных регионов России, в том числе овощи, фрукты, мясо, молоко, рыбу, мед, сладости и многое другое. Подробнее – в программе "Мой район".