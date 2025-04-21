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21 апреля, 00:35

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"Мой район. Новости": сезонная ярмарка выходного дня открылась в Хамовниках

"Мой район. Новости": сезонная ярмарка выходного дня открылась в Хамовниках

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Сезонные ярмарки выходного дня заработали в столице

Качественные фермерские товары стали еще доступнее для жителей Хамовников. Там открылась сезонная ярмарка выходного дня. Всего в разных частях города начали работать более 50 таких точек. Для удобства они расположены вблизи жилых районов, недалеко от станций метро и остановок транспорта.

На прилавках можно найти свежие продукты от производителей из разных регионов России, в том числе овощи, фрукты, мясо, молоко, рыбу, мед, сладости и многое другое. Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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