"Мой район. Новости": в Коммунарке открылся детский сад нового формата

В районе Коммунарка появился детский сад-конструктор. Учреждение при школе № 2070 открылось на улице Александры Монаховой. Пространства здесь адаптируются под разные занятия – от логопедических до спортивных. Лестничные подъемы используют как амфитеатр, а залы легко расширяют для активной работы с детьми.

Учиться и играть в новом детском саду смогут около 200 детей. Во дворе для каждой группы установлены игровые комплексы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".