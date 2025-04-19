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19 апреля, 08:45

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"Мой район. Новости": в Коммунарке открылся детский сад нового формата

"Мой район. Новости": в Коммунарке открылся детский сад нового формата

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В районе Коммунарка появился детский сад-конструктор. Учреждение при школе № 2070 открылось на улице Александры Монаховой. Пространства здесь адаптируются под разные занятия – от логопедических до спортивных. Лестничные подъемы используют как амфитеатр, а залы легко расширяют для активной работы с детьми.

Учиться и играть в новом детском саду смогут около 200 детей. Во дворе для каждой группы установлены игровые комплексы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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