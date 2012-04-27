"Специальный репортаж": Дым Отечества

Около 44 миллионов граждан РФ курят. Сотни тысяч россиян ежегодно умирают от болезней, вызванных табакокурением.

Минздравсоцразвития подготовило законопроект "О защите здоровья населения от употребления табака", который подразумевает запрет курения в общественных местах. Резкие антитабачные меры, прописанные в законе, вызвали бурную общественную реакцию. Одни видят в них единственный способ борьбы с пагубной привычкой, другие считают, что власти собираются незаконно ограничить курильщиков в правах