"Мой район. Новости": 400 лип и вязов высадят на Ленинском проспекте в Москве

Липы и вязы украсят Ленинский проспект. Их уже начали высаживать недалеко от площади Гагарина. Деревья размещают на широких тротуарах, где в дальнейшем они образуют зеленую стену между дорогой и жилыми домами.

На участке между Садовым кольцом и площадью Гагарина планируют высадить более 400 лип и вязов. По словам специалистов, эти деревья хорошо адаптируются к московскому климату, легко переносят морозы и жару, а также устойчивы к сильному ветру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.