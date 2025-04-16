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16 апреля, 10:40

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"Мой район. Новости": 400 лип и вязов высадят на Ленинском проспекте в Москве

"Мой район. Новости": 400 лип и вязов высадят на Ленинском проспекте в Москве

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Липы и вязы украсят Ленинский проспект. Их уже начали высаживать недалеко от площади Гагарина. Деревья размещают на широких тротуарах, где в дальнейшем они образуют зеленую стену между дорогой и жилыми домами.

На участке между Садовым кольцом и площадью Гагарина планируют высадить более 400 лип и вязов. По словам специалистов, эти деревья хорошо адаптируются к московскому климату, легко переносят морозы и жару, а также устойчивы к сильному ветру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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