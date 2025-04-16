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"Мой район. Новости": детский сад-конструктор появился в Коммунарке

"Мой район. Новости": детский сад-конструктор появился в Коммунарке

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Детский сад-конструктор появился в столичном районе Коммунарка. Дошкольное учреждение при школе открыли на улице Александры Монаховой.

Пространства легко адаптируются для развивающих игр, музыкальных и спортивных секций, а также для занятий с логопедом и психологом. Кроме того, лестничные подъемы используют в качестве амфитеатра, а спортивный зал расширяют для более активных занятий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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