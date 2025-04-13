Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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Город

"Мой район. Новости": новая подстанция скорой помощи появится в районе Выхино-Жулебино

"Мой район. Новости": новая подстанция скорой помощи появится в районе Выхино-Жулебино

"Мой район. Новости": новую станцию скорой медпомощи откроют в Выхино-Жулебине

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Новая подстанция скорой помощи появится в районе Выхино-Жулебино. Всего в планах города – построить пять аналогичных объектов.

Экстренную медицину планируют развивать в Воронове, Пресненском, Ивановском, Царицыне, а также в районе Тропарево-Никулино. Строительство подстанций скорой помощи в Москве значительно повышает доступность и оперативность оказания медицинских услуг. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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