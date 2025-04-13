"Мой район. Новости": новая подстанция скорой помощи появится в районе Выхино-Жулебино

Новая подстанция скорой помощи появится в районе Выхино-Жулебино. Всего в планах города – построить пять аналогичных объектов.

Экстренную медицину планируют развивать в Воронове, Пресненском, Ивановском, Царицыне, а также в районе Тропарево-Никулино. Строительство подстанций скорой помощи в Москве значительно повышает доступность и оперативность оказания медицинских услуг. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

