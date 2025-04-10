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10 апреля, 06:25

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"Мой район. Новости": новое кардиологическое оборудование поставили в поликлинику № 218

"Мой район. Новости": новое кардиологическое оборудование поставили в поликлинику № 218

Пять тыс единиц новейшего кардиологического оборудования поступило в столичные амбулатории

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В поликлинике № 218 можно пройти полное обследование сердца. Это стало возможным благодаря новому оборудованию, которое появилось в амбулатории после капитального ремонта. Современные кардиографы и аппараты суточного мониторинга помогают врачам раньше выявлять скрытые патологии.

В целом благодаря модернизации московские поликлиники получили более 5 тысяч аппаратов для диагностики заболеваний миокарда. Также широко применяются цифровые технологии, которые помогают быстрее анализировать исследования и расшифровывать полученные кардиограммы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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