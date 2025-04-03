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Новости

03 апреля, 23:55

Город

"Мой район. Новости": информцентр для участников программы реновации открыли в Троицке

"Мой район. Новости": информцентр для участников программы реновации открыли в Троицке

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Информационный центр по реновации открылся в Троицке. Там жители района, которые переезжают в новые квартиры по программе, могут получить бесплатную консультацию. Например, в центр можно обратиться по поводу расширения жилплощади. Сотрудники расскажут о возможности докупить квадратные метры или могут принять заявление для дальнейшего устранения дефектов в случае, если у участника программы есть замечания.

Кроме того, для москвичей организуют осмотр жилья, помогают подготовить документы и предоставляют помощь при переезде. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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