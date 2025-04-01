Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 10:50

Транспорт

"Мой район. Новости": второй вестибюль появится на станции метро "Рижская"

"Мой район. Новости": второй вестибюль появится на станции метро "Рижская"

Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская"

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 апреля

Москвичам рассказали о трафике на Дмитровском шоссе и Ленинском проспекте

Городские камеры показали обстановку на московских дорогах

Городские камеры показали, какая обстановка сложилась на Волоколамском шоссе

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах столицы

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

У станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро началось строительство второго вестибюля. Он расположится на пересечении проспекта Мира и Водопроводного переулка. Новый вход сделает пересадку между метро и другими видами транспорта более удобной.

Вестибюль будет иметь два выхода, а эскалаторы станут одними из самых длинных в подземке. Интерьер украсят витражи с изображением утраченных водонапорных башен и старого Мытищинского водопровода. Работы уже начались – проект реализуют с учетом сложных инженерных условий и повышенных требований к безопасности.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортметровидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика