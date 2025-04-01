"Мой район. Новости": второй вестибюль появится на станции метро "Рижская"

У станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро началось строительство второго вестибюля. Он расположится на пересечении проспекта Мира и Водопроводного переулка. Новый вход сделает пересадку между метро и другими видами транспорта более удобной.

Вестибюль будет иметь два выхода, а эскалаторы станут одними из самых длинных в подземке. Интерьер украсят витражи с изображением утраченных водонапорных башен и старого Мытищинского водопровода. Работы уже начались – проект реализуют с учетом сложных инженерных условий и повышенных требований к безопасности.

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