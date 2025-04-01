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01 апреля, 07:45

Общество

"Мой район. Новости": социальные пенсии москвичей выросли

"Мой район. Новости": социальные пенсии москвичей выросли

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С 1 апреля социальные пенсии москвичей поднялись. Индексация составила 14,75%, что связано с изменением индекса потребительских цен и ростом инфляции. Это третий случай повышения выплат в этом году.

Социальные пенсии получают более 300 тысяч жителей столицы и области. После индексации средний размер выплаты для инвалидов и людей, потерявших кормильца, увеличились до 15,5 тысячи рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья социальная пенсия выросла почти до 30 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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