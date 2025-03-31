"Мой район. Новости": сенсорные навигационные стелы появились на вокзале Нижегородская

На московском городском вокзале Нижегородская установили сенсорные навигационные стелы. Цифровые экраны позволяют построить маршрут буквально в одно касание. Затем система подбирает оптимальный путь и рассчитывает время в дороге.

Кроме того, стелы показывают прилегающую к метро карту района, помогают найти нужный выход и остановки наземного транспорта. При нажатии на остановку на экране появляются номера всех автобусов и электробусов, которые от нее отправляются, а также список маршрутов, проходящих вблизи станции.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".