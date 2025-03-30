"Мой район. Новости": ИИ в столичных больницах может выявлять патологии по 40 профилям

Московские больницы, использующие ИИ в своей деятельности, улучшают качество медпомощи. В частности, нейросети могут находить у пациентов такие заболевания, о которых они даже не подозревали. Искусственный интеллект распознает отклонения почти по 40 направлениям.

Такая технология позволяет выявить патологию на ранних стадиях и своевременно начать лечение. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".