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Новости

Новости

30 марта, 13:00

Технологии

"Мой район. Новости": ИИ в столичных больницах может выявлять патологии по 40 профилям

"Мой район. Новости": ИИ в столичных больницах может выявлять патологии по 40 профилям

"Познавательный фильм": Москва. Морозовская больница

"Мой район. Новости": в больнице имени Логинова обновляют корпуса

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 марта

"Мой район. Новости": филиал детской поликлиники № 81 открылся на Профсоюзной улице

Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

Собянин: завершена реконструкция 289 зданий поликлиник из 340

Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

Три детских эндоскопических центра Москвы за год приняли более 12 тысяч пациентов

Собянин: завершена реконструкция уже 289 зданий поликлиник из 340

Московские больницы, использующие ИИ в своей деятельности, улучшают качество медпомощи. В частности, нейросети могут находить у пациентов такие заболевания, о которых они даже не подозревали. Искусственный интеллект распознает отклонения почти по 40 направлениям.

Такая технология позволяет выявить патологию на ранних стадиях и своевременно начать лечение. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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