30 марта, 13:00Технологии
"Мой район. Новости": ИИ в столичных больницах может выявлять патологии по 40 профилям
Московские больницы, использующие ИИ в своей деятельности, улучшают качество медпомощи. В частности, нейросети могут находить у пациентов такие заболевания, о которых они даже не подозревали. Искусственный интеллект распознает отклонения почти по 40 направлениям.
Такая технология позволяет выявить патологию на ранних стадиях и своевременно начать лечение. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".