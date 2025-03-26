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26 марта, 07:40

Транспорт

"Мой район. Новости": станция метро "Достоевская" окажется на глубине 40 метров

"Мой район. Новости": станция метро "Достоевская" окажется на глубине 40 метров

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В Мещанском районе Москвы идет масштабная стройка, уникальность которой заключается в том, что она совершенно незаметна для жителей. На глубине более 40 метров возводят "Достоевскую" – первую за 70 лет новую станцию Кольцевой линии метро. С ее открытием пассажиры получат новую пересадку на салатовую линию подземки и удобный выход к спорткомплексу "Олимпийский".

В настоящее время в строящемся тоннеле работают маркшейдеры. Их задача – контролировать все проектные параметры подземных работ, так как совсем рядом ходят поезда действующих линий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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