Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 00:45

Транспорт

"Мой район. Новости": электричка "Иволга 4.0" стала удобней для пассажиров

"Мой район. Новости": электричка "Иволга 4.0" стала удобней для пассажиров

Алтуфьевское шоссе получит вафельную разметку для ускорения движения

"Мой район. Новости": мост "Багратион" закрыли на реконструкцию

Около 7 млрд рублей москвичи сэкономили при помощи пересадок в общественном транспорте

Москвичи сэкономили почти 7 млрд рублей на пересадках в транспорте

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 марта

В столичном метро появилось кафе с напитками и едой навынос

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах столицы

Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

Пешеходный мост "Багратион" начнут реконструировать в Москве

На МЦД вышла электричка нового поколения "Иволга 4.0". Теперь на маршруте от Площади трех вокзалов до парка Кусково можно добраться за 20 минут без пересадок.

Поезда "Иволга 4.0" отличаются более комфортными условиями для пассажиров, включая беспроводную зарядку и удобные сиденья. Для велосипедистов и владельцев самокатов предусмотрено больше пространства, а третья дверь помогает ускорить посадку и высадку.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика