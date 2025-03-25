"Мой район. Новости": электричка "Иволга 4.0" стала удобней для пассажиров

На МЦД вышла электричка нового поколения "Иволга 4.0". Теперь на маршруте от Площади трех вокзалов до парка Кусково можно добраться за 20 минут без пересадок.

Поезда "Иволга 4.0" отличаются более комфортными условиями для пассажиров, включая беспроводную зарядку и удобные сиденья. Для велосипедистов и владельцев самокатов предусмотрено больше пространства, а третья дверь помогает ускорить посадку и высадку.

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