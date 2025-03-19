"Мой район. Новости": дом с видом на Гребной канал обновят

Здание на проспекте Маршала Жукова ждет масштабная реновация. Дом дугообразной формы построили в 1990-х, а его возведение запечатлели в советской комедии "Не будите спящую собаку".

Фасад обновят с сохранением оригинального внешнего вида. Рабочие промоют поверхность, нанесут штукатурно-клеевой состав и покрасят здание в оттенки "арахисовый крем" и "коричневый кофе с молоком". В доме заменят окна, приведут в порядок подвал и входные группы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".