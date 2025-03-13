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13 марта, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": в Можайском районе скорректируют маршруты общественного транспорта

"Мой район. Новости": в Можайском районе скорректируют маршруты общественного транспорта

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Пассажирам общественного транспорта в Можайском районе станет гораздо удобнее. Автобусы будут подъезжать ближе к вестибюлям станции Сетунь МЦД благодаря новой выделенной полосе на улице Толбухина.

Вместо маршрута № 300 будет курсировать автобус № Е24. Пассажиры смогут доехать до нескольких станций метро, включая "Молодежную", "Октябрьское Поле" и "Петровско-Разумовскую".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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