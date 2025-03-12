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12 марта, 18:00

Транспорт

"Мой район. Новости": удобные пересадки сделают на вокзале Петровско-Разумовская

"Мой район. Новости": удобные пересадки сделают на вокзале Петровско-Разумовская

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Пересесть с МЦД-1 на метро можно будет всего за несколько минут благодаря городскому вокзалу Петровско-Разумовская. Он объединит серую и салатовую ветки метро, диаметры, а также наземный транспорт.

Согласно проекту, вокзал получит панорамное остекление, за счет чего он будет максимально светлым. Важным элементом станет мост-конкорс, который позволит безопасно переходить через железнодорожные пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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