"Мой район. Новости": спорткомплекс с бассейном откроют в Алексеевском районе

Спортивный комплекс "Стальной", который включит в себя бассейн, откроют в столичном районе Алексеевский. Строительство уже полностью завершилось, и в здании провели первые тестовые тренировки.

Новый комплекс сможет вмещать почти двести человек одновременно. Здесь организуют занятия по плаванию, водному поло, фитнесу, оздоровительной гимнастике и аквааэробике. Также в планах открыть группы по программе "Московское долголетие".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".