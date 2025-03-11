11 марта, 07:45Город
"Мой район. Новости": спорткомплекс с бассейном откроют в Алексеевском районе
Спортивный комплекс "Стальной", который включит в себя бассейн, откроют в столичном районе Алексеевский. Строительство уже полностью завершилось, и в здании провели первые тестовые тренировки.
Новый комплекс сможет вмещать почти двести человек одновременно. Здесь организуют занятия по плаванию, водному поло, фитнесу, оздоровительной гимнастике и аквааэробике. Также в планах открыть группы по программе "Московское долголетие".
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".