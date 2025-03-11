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11 марта, 07:45

Город

"Мой район. Новости": спорткомплекс с бассейном откроют в Алексеевском районе

"Мой район. Новости": спорткомплекс с бассейном откроют в Алексеевском районе

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Спортивный комплекс "Стальной", который включит в себя бассейн, откроют в столичном районе Алексеевский. Строительство уже полностью завершилось, и в здании провели первые тестовые тренировки.

Новый комплекс сможет вмещать почти двести человек одновременно. Здесь организуют занятия по плаванию, водному поло, фитнесу, оздоровительной гимнастике и аквааэробике. Также в планах открыть группы по программе "Московское долголетие".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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