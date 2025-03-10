"Мой район. Новости": отопление в столичных домах снизили до минимума

Отопление в квартирах москвичей снизили до комфортного минимума. Температуру скорректировали из-за резкого потепления. В настоящее время она составляет 75–77 градусов. Этого достаточно, чтобы сохранить нагрев воды на уровне нормы.

По словам коммунальщиков, межсезонье – самый сложный период. Это связано с большими перепадами температуры в дневные и ночные часы. Также на температуру в квартире может дополнительно влиять солнечная сторона здания.

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