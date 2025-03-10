Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 23:35

Город

"Мой район. Новости": отопление в столичных домах снизили до минимума

"Мой район. Новости": отопление в столичных домах снизили до минимума

Москвичам показали обстановку на дорогах вечером 10 марта

Новости Москвы: еще пять доходных домов признали памятниками архитектуры

Столичный трафик достиг 3 баллов

"Мой район. Новости": стартовал капремонт панельного дома на Живописной улице

Собянин сообщил, что на улице Павла Корчагина открылся новый спорткомплекс

Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс "Стальной" в Алексеевском районе

Пожар в реконструированном здании на Дербеневской улице ликвидирован

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс "Стальной" в Алексеевском районе

Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы

Отопление в квартирах москвичей снизили до комфортного минимума. Температуру скорректировали из-за резкого потепления. В настоящее время она составляет 75–77 градусов. Этого достаточно, чтобы сохранить нагрев воды на уровне нормы.

По словам коммунальщиков, межсезонье – самый сложный период. Это связано с большими перепадами температуры в дневные и ночные часы. Также на температуру в квартире может дополнительно влиять солнечная сторона здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городЖКХпогодавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика