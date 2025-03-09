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09 марта, 13:10

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"Мой район. Новости": морозовская ДГКБ получила грант на лечение детей с онкологией

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Морозовская детская больница получила грант на лечение детей с онкологией инновационными методами. Средства пойдут на применение технологий, не входящих в программу ОМС. Например, на подбор неродственного донора, транспортировку костного мозга, а также на финансирование специфической иммунотерапии.

Благодаря подобным грантам в 2024 году количество пересадок костного мозга увеличилось в 6 раз. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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