"Мой район. Новости": морозовская ДГКБ получила грант на лечение детей с онкологией

Морозовская детская больница получила грант на лечение детей с онкологией инновационными методами. Средства пойдут на применение технологий, не входящих в программу ОМС. Например, на подбор неродственного донора, транспортировку костного мозга, а также на финансирование специфической иммунотерапии.

Благодаря подобным грантам в 2024 году количество пересадок костного мозга увеличилось в 6 раз. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".