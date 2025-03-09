09 марта, 13:10Город
"Мой район. Новости": морозовская ДГКБ получила грант на лечение детей с онкологией
Морозовская детская больница получила грант на лечение детей с онкологией инновационными методами. Средства пойдут на применение технологий, не входящих в программу ОМС. Например, на подбор неродственного донора, транспортировку костного мозга, а также на финансирование специфической иммунотерапии.
Благодаря подобным грантам в 2024 году количество пересадок костного мозга увеличилось в 6 раз. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".