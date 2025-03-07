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07 марта, 07:35

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"Мой район. Новости": Собянин доложил Путину о работе центра поддержки участников СВО

"Мой район. Новости": Собянин доложил Путину о работе центра поддержки участников СВО

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Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в районе Филевский парк. Президента сопровождали замминистра обороны Анна Цивилева и Сергей Собянин. Он рассказал главе государства о работе центра, который оказывает военнослужащим психологическую и юридическую поддержку, а также помогает получить образование и трудоустроиться.

Как отметил мэр Москвы центр выполняет еще функции филиала фонда "Защитники Отечества". На его базе проходит обучение всех региональных центров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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