"Мой район. Новости": Собянин доложил Путину о работе центра поддержки участников СВО

Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в районе Филевский парк. Президента сопровождали замминистра обороны Анна Цивилева и Сергей Собянин. Он рассказал главе государства о работе центра, который оказывает военнослужащим психологическую и юридическую поддержку, а также помогает получить образование и трудоустроиться.

Как отметил мэр Москвы центр выполняет еще функции филиала фонда "Защитники Отечества". На его базе проходит обучение всех региональных центров.

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