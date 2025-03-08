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08 марта, 13:00

Общество

"Мой район. Новости": в Москве появились первые признаки весны

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В столице набухли почки у деревьев и кустарников, что стало уже второй волной весеннего пробуждения растений. Это явление связано с аномально теплой погодой.

В частности, почки на сирени, осине и ольхе начали распухать, а также на растениях семейства ивовых. Однако эксперты подчеркивают, что это не означает скорого появления первых листьев. Они, скорее всего, появятся в апреле.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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