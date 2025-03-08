"Мой район. Новости": Москва погрузилась в цветочный бум и празднует 8 Марта

В преддверии 8 Марта столица украшена яркими букетами. Москвичи могут наслаждаться тюльпанами, гортензиями, нарциссами и гиацинтами, которые выращены в московских теплицах.

В этом году было выращено более миллиона тюльпанов. По традиции, украшены и общественные пространства – на станции метро "Трубная" появилась инсталляция из 400 алых роз. Город стал ярче благодаря праздничным афишам и цифровым открыткам, транслируемым на экранах.

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