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Новости

07 марта, 16:00

Город

"Мой район. Новости": ажиотажный спрос на цветы зафиксировали в Москве

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Традиционный ажиотаж в преддверии 8 Марта наблюдается в магазинах столицы накануне. Особенно людно на Рижском рынке. Ближе к вечеру покупателей становится все больше.

Мимозы и тюльпаны – весенняя классика. Вместе с ними разбирают французские и пионовидные розы, гортензии и альстромерии. Импортные цветы примерно на 30% дороже отечественных. Букет среднего размера обойдется москвичам в 4 тысячи рублей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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