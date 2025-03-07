07 марта, 16:00Город
"Мой район. Новости": ажиотажный спрос на цветы зафиксировали в Москве
Традиционный ажиотаж в преддверии 8 Марта наблюдается в магазинах столицы накануне. Особенно людно на Рижском рынке. Ближе к вечеру покупателей становится все больше.
Мимозы и тюльпаны – весенняя классика. Вместе с ними разбирают французские и пионовидные розы, гортензии и альстромерии. Импортные цветы примерно на 30% дороже отечественных. Букет среднего размера обойдется москвичам в 4 тысячи рублей.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".