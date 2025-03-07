"Мой район. Новости": ажиотажный спрос на цветы зафиксировали в Москве

Традиционный ажиотаж в преддверии 8 Марта наблюдается в магазинах столицы накануне. Особенно людно на Рижском рынке. Ближе к вечеру покупателей становится все больше.

Мимозы и тюльпаны – весенняя классика. Вместе с ними разбирают французские и пионовидные розы, гортензии и альстромерии. Импортные цветы примерно на 30% дороже отечественных. Букет среднего размера обойдется москвичам в 4 тысячи рублей.

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