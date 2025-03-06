Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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06 марта, 07:30

Общество

"Мой район. Новости": сезонный ажиотажный спрос на цветы зафиксировали в Москве

"Мой район. Новости": сезонный ажиотажный спрос на цветы зафиксировали в Москве

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В столице начался цветочный бум. В преддверии Международного женского дня витрины пестрят яркими букетами, в том числе из цветов, выращенных в московских теплицах. Там к празднику приготовили больше миллиона тюльпанов двух десятков сортов.

Кроме того, к 8 Марта преобразился и город. На улицах стали появляться праздничные плакаты, а на цифровых экранах транслируют видеооткрытки. Вдобавок к этому, по традиции украсили и станцию метро "Трубная". Там появилась инсталляция из 400 алых роз.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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