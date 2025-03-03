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03 марта, 22:30

Город

"Мой район. Новости": самую высокую стопку блинов испекли на "Городской ферме" ВДНХ

"Мой район. Новости": самую высокую стопку блинов испекли на "Городской ферме" ВДНХ

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Самую высокую стопку блинов испекли на "Городской ферме" ВДНХ. Ее высота составила два метра. Пекли эти блины сами гости под руководством шеф-повара, а после того, как рекорд был зафиксирован, блины раздали посетителям.

В эти масленичные выходные, 1 и 2 марта, на ВДНХ прошло около 800 мероприятий. Все желающие поучаствовали в кулинарных мастер-классах, сделали своими руками текстильные куклы и тематические украшения к празднику. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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