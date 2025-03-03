03 марта, 22:30Город
"Мой район. Новости": самую высокую стопку блинов испекли на "Городской ферме" ВДНХ
Самую высокую стопку блинов испекли на "Городской ферме" ВДНХ. Ее высота составила два метра. Пекли эти блины сами гости под руководством шеф-повара, а после того, как рекорд был зафиксирован, блины раздали посетителям.
В эти масленичные выходные, 1 и 2 марта, на ВДНХ прошло около 800 мероприятий. Все желающие поучаствовали в кулинарных мастер-классах, сделали своими руками текстильные куклы и тематические украшения к празднику. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".