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01 марта, 16:30

Транспорт

"Мой район. Новости": все турникеты столичного метро смогут принимать оплату по биометрии

"Мой район. Новости": все турникеты столичного метро смогут принимать оплату по биометрии

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Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах московского метро. Для этого в вестибюлях уже устанавливают дополнительное оборудование.

Чтобы пользоваться сервисом, нужно скачать приложение "Метро Москвы", затем найти раздел "Биометрия", загрузить в него свою фотографию и привязать банковскую карту. Для оплаты проезда необходимо будет подойти к турникету с черным стикером на полу и посмотреть в камеру. Через пару секунд створки откроются, а с карты спишутся деньги.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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