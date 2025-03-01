01 марта, 16:30Транспорт
"Мой район. Новости": все турникеты столичного метро смогут принимать оплату по биометрии
Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах московского метро. Для этого в вестибюлях уже устанавливают дополнительное оборудование.
Чтобы пользоваться сервисом, нужно скачать приложение "Метро Москвы", затем найти раздел "Биометрия", загрузить в него свою фотографию и привязать банковскую карту. Для оплаты проезда необходимо будет подойти к турникету с черным стикером на полу и посмотреть в камеру. Через пару секунд створки откроются, а с карты спишутся деньги.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".