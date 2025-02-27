"Мой район. Новости": инновационное оборудование позволило детям развивать науку в школах

В школе № 1514 в Обручевском районе школьники устраивают опыты с зеленкой и могут следить за ростками бобов в мини-теплицах прямо на уроках. Это стало возможным после капитального ремонта, когда в кабинеты завезли инновационное оборудование. Теперь оно помогает детям развивать науку в школе.



Естественно-научную подготовку, как и математическую, решили усилить во всех школах Москвы. Усовершенствованные городские курсы и олимпиады введут уже в новом учебном году.

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