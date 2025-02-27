Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 07:45

Город

"Мой район. Новости": инновационное оборудование позволило детям развивать науку в школах

"Мой район. Новости": инновационное оборудование позволило детям развивать науку в школах

Новости часа: 12 новых электродепо появились в Москве за последние несколько лет

Новости часа: в Братееве строится крупнейший комплекс по обслуживанию поездов метро

"Мой район. Новости": инновационное оборудование появилось в московской школе № 1514

Никас Сафронов провел мастер-класс в рамках проекта "Урок со звездой"

"Техно": студенты столичных колледжей учатся готовить с помощью современного оборудования

Новости часа: Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы

Новости часа: в Москве начнется проектирование пяти передовых школ будущего

Новости часа: Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы

Собянин принял решение об увеличении нормативов финансирования в образовании

В школе № 1514 в Обручевском районе школьники устраивают опыты с зеленкой и могут следить за ростками бобов в мини-теплицах прямо на уроках. Это стало возможным после капитального ремонта, когда в кабинеты завезли инновационное оборудование. Теперь оно помогает детям развивать науку в школе.

Естественно-научную подготовку, как и математическую, решили усилить во всех школах Москвы. Усовершенствованные городские курсы и олимпиады введут уже в новом учебном году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
образованиегородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика