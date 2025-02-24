24 февраля, 23:00Город
"Мой район. Новости": столичные школьники получили более 5,2 тыс единиц учебной техники
В этом учебном году в столичные школы с инженерными и IT-классами поставили свыше 5,2 тысячи единиц учебно-лабораторной техники. Среди них – наборы для программирования, робототехнические конструкторы и станки с числовым программным управлением.
Техника поможет ребятам освоить программирование, механику, автоматизацию и подготовиться к профессиям в технологической отрасли. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".