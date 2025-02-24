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Новости

24 февраля, 23:00

Город

"Мой район. Новости": столичные школьники получили более 5,2 тыс единиц учебной техники

"Мой район. Новости": столичные школьники получили более 5,2 тыс единиц учебной техники

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В этом учебном году в столичные школы с инженерными и IT-классами поставили свыше 5,2 тысячи единиц учебно-лабораторной техники. Среди них – наборы для программирования, робототехнические конструкторы и станки с числовым программным управлением.

Техника поможет ребятам освоить программирование, механику, автоматизацию и подготовиться к профессиям в технологической отрасли. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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